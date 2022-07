TF1: partenariat renforcé avec la FFF et l'UEFA information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 09:35

(CercleFinance.com) - TF1 annonce un partenariat global avec la Fédération Française de Football et l'UEFA, via l'acquisition d'une série de droits complétés de nombreux enrichissements, lui permettant de 'proposer, en clair et en exclusivité, les plus grands événements sportifs'.



Le groupe de télévision acquiert ainsi en exclusivité auprès de l'UEFA, l'intégralité des droits des matchs de l'Equipe de France jusqu'en 2028, ainsi que les droits en exclusivité en clair des 25 plus belles affiches de l'UEFA Euro 2028.



L'accord prévoit aussi un enrichissement du partenariat avec la FFF donnant accès à des images inédites de l'équipe dans la volonté de produire des séries et des documentaires autour des Bleus, pour des exploitations linéaires et digitales.