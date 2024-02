Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: partenariat entre Newen et la société de Jude Law information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - TF1 fait part d'un partenariat conclu entre sa filiale de distribution européenne Newen Connect et Riff Raff Entertainment, la société de production cinématographique et télévisuelle cofondée par l'acteur Jude Law.



Cet accord permettra à Newen Connect d'investir dans les projets TV en développement de Riff Raff Entertainment et de bénéficier d'une première option sur les titres. Les deux sociétés travaillent déjà ensemble sur un thriller politique et une série féminine originale.



'Ce partenariat avec Riff Raff Entertainment marque une étape importante dans la stratégie de croissance de Newen Connect sur les territoires anglophones, en s'appuyant sur nos relations existantes au Royaume-Uni', explique le groupe de médias français.





Valeurs associées TF1 Euronext Paris +0.65%