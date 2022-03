TF1, parmi les plus fortes baisses du SBF 120 à la clôture du vendredi 18 mars 2022

(AOF) - TF1 (-2,69% à 8,69 euros)

L'Autorité de la concurrence a annoncé l'ouverture d'une phase d'examen approfondi, dite de phase 2, dans le cadre du projet de fusion entre TF1 et M6. L'Autorité étudiera les conséquences de cette opération sur l'acquisition de droits de diffusion de contenus audiovisuels, l'édition et la commercialisation de chaînes de télévision, la distribution de services de télévision et la publicité.

- Premier groupe télévisuel français avec 29,9 % de part d’audience chez les 25-49 ans ;

- Cinq chaînes en clair -TF1, TMC, LCI, TFX, TF SERIES FILMS- et 4 chaînes thématiques payantes -TV Breizh, Histoire, Ushuaïa et SérieClub ;

- Chiffre d’affaires de 2,1Md€ réparti en trois secteurs : la publicité sur les chaînes (76 % des revenus), les activités studios et divertissements (17 %) avec Newen et la division « Digital Unity », regroupant les activités menées sous les marques Aufeminin, Doctissimo, Gamned! Marmiton, MylittleParis, Studio71 et Digital Factory ;

- Modèle d’affaires fondé sur 4 forces : capital humain, intellectuel (savoir faire éditorial, commercial et producteur de contenus), financier (fonds propres et trésorerie solides) et physique ;

- Capital verrouillé par Bouygues (43,7 %) et par les salariés (8,6 %) et par l’impossibilité législative d’une OPA, Gilles Pélisson étant président du conseil d’administration de 11 membres ;

- Bilan sain avec, à fin septembre 2021, des capitaux propres de 1,6 Md€ et une quasi-absence de dettes.

- Stratégie en 4 points : différentiation éditoriale, croissance à l’international de Newen (production et distribution de contenus), consolidation de « Digital Unity » et accélération de la digitalisation et des synergies internes ;

- Stratégie d’innovation déclinée en amont avec la production de contenus, en aval avec le digital en s’appuyant sur le FabLab TF1 : soutien aux start-up (+ de 30), avec programme d’accélération (de la création à la distribution) via le fonds One Inno, le Media Lab et 3 hubs d’innovation / focus sur l’authentification de la base de données (23 millions d’utilisateurs) pour une offre ciblée, y compris sur certains foyers, via la précision et la granularité ;

- Stratégie environnementale « TF1 Initiatives » en 3 piliers : réduction de l’empreinte carbone, contenus en lien avec la transition énergétique et publicité responsable ;

- Première régie publicitaire en France, avec une expertise pluri-média remarquable et capacité à maintenir sa part de marché ;

- Poursuite de la croissance de la plateforme MyTF1 et de Newen Studios ;

- Préparation du rapprochement avec M6, attendu pour 2022.

- Secteur très réglementé avec limites aux redéploiements et à la croissance externe, incertitudes liées à la montée en puissance de la vidéo à la demande, de la TV connectée et des plateformes de streaming ;

- En France, retombées publicitaires des évènements forts de l’année -HPI, Koh-Lanta, Mensonge, La promesse, Euro 2021, croissance de l’international du pôle studios & divertissements et rentabilité opérationnelle pour Unity;

- A fin septembre 2021, croissance de 21,3 % des revenus et de 78 % du bénéfice opérationnel ;

- Objectif 2021, relevé : marge opérationnelle de + 12 % et positionnement d’acteur incontournable de l’offre « Total Video » ;

- Dividende 2020 de 0,45 €.

Médias : Disparition progressive de la presse gratuite et m utations de la presse régionale

La pandémie a lourdement affecté la presse gratuite, déjà en difficultés. Le premier titre à s’effondrer a été le quotidien Metro, qui a cessé sa parution en 2015. La crise sanitaire a entraîné une chute des dépenses publicitaires pendant plusieurs mois alors que le modèle économique de ces titres repose intégralement sur les recettes publicitaires. De plus, la désaffection des transports en commun, la généralisation du télétravail dans les entreprises ont encore renforcé le contexte défavorable. D’après les données de l'ACPM (Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias), la presse gratuite d'information a connu une chute de sa diffusion de 54,3% en 2020, comparée à l'année 2019. Le seul rescapé est désormais le journal 20 Minutes (créé en 2002). Depuis le mois de juin 2021, son édition papier est distribuée trois jours par semaine. Après une chute de 38% de son chiffre d'affaires en 2020, il mise sur le numérique pour rebondir.

Quant à la La PQR (presse quotidienne régionale), elle multiplie les initiatives pour doper l'abonnement numérique, après avoir longtemps été épargnée par la crise de la diffusion de la presse grâce aux abonnements. D'après l'Observatoire de l'ACPM, la part des versions numériques sur internet (individuelles et par tiers) représente 57,3% de la diffusion de la presse quotidienne nationale, mais n'atteint que 10% pour les quotidiens régionaux. Pour fidéliser l'abonné numérique, plus volatil que celui du papier, les quotidiens régionaux élargissent leur offre de contenu. Ainsi cinq éditeurs (« Le Télégramme », « La Voix du Nord », « Sud-Ouest », « La Nouvelle République du Centre-Ouest », et « Ebra », filiale du Crédit Mutuel regroupant plusieurs titres) se sont alliés dans la télévision au sein d'une société, Territoires TV, pour mieux monétiser leurs audiences numériques.