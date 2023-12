Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: objectifs de décarbonation validés par le SBTI information fournie par Cercle Finance • 22/12/2023 à 10:26









(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 fait savoir que ses objectifs de décarbonation ont été validés par SBTI (Science-based Target Initiative), à l'issue d'une procédure d'audit de 4 mois.



Avec cette validation, TF1 assure devenir 'le premier groupe média audiovisuel à s'inscrire dans une démarche de décarbonation aussi ambitieuse en France'.



Dans le détail, le Groupe TF1 s'engage à réduire de 42 % les émissions absolues de gaz à effet de serre (GES) des scopes 1 et 2 d'ici à l'exercice 2030, par rapport à l'année de référence 2021 mais aussi à réduire de 25 % les émissions absolues de GES du scope 3a dans le même délai.



'Cette feuille de route est le signe d'un engagement global et volontaire du groupe TF1, à la mesure des enjeux de la transition écologique', assure le groupe.





