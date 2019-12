Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : nouvelle tentative vers les 8 E Cercle Finance • 27/12/2019 à 14:17









(CercleFinance.com) - Le titre progresse aujourd'hui de plus de 1% et pourrait remonter au contact des 8,00 E. Au-dessus de ce niveau, la valeur pourrait soulever la résistance des 8,95 E. Le titre pourrait par la suite se diriger vers la résistance des 9,33 E. Le titre affiche un gain annuel de plus de 7%.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris +0.93%