TF1: nouvelle gouvernance annoncée chez Newen Studios

(CercleFinance.com) - TF1 rapporte qu'une nouvelle gouvernance de Newen Studios sera mise en place à compter du mois d'avril.



Pierre Branco, ex-Directeur Général de Warner Bros Discovery France, Benelux et Afrique, rejoindra ainsi Newen Studios en qualité de Directeur Général.



Rodolphe Belmer, Pdg du Groupe TF1, sera nommé Président de Newen Studios.



Depuis son rachat par le Groupe TF1, Newen Studios est devenu un acteur européen de premier plan de la production et de la distribution.



TF1 précise que Newen est aujourd'hui un groupe diversifié, dont les labels et les programmes ont acquis une forte notoriété bâtie sur l'excellence de ses équipes.







