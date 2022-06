TF1: nouvelle DG déléguée chez Newen France information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 15:33

(CercleFinance.com) - TF1 annonce la nomination de Léonor Grandsire en tant que directrice générale déléguée de Newen France. Propriété de TF1, Newen Groupe est une groupe de production français présent dans 8 pays avec plus de 40 sociétés et labels de production.



Léonor Grandsire aura pour mission d'accélérer la stratégie de Newen France avec pour priorité d'encourager la diversification des productions et des clients.



' L'enjeu de Newen Studios est de fédérer les meilleurs talents européens du secteur audiovisuel et cinématographique, et de leur donner les moyens de leur ambition. Par son profil et son expérience, Léonor a toutes les qualités pour accompagner cette stratégie', affirme Romain Bessi, directeur général de Newen Studios.



Ces deux dernières années, Léonor Grandsire a accompagné le groupe Morgane (production audiovisuelle, cinéma et festivals) dans l'évolution de son organisation générale et le développement de son département fiction.

Elle a commencé sa carrière chez TF1 en tant que directrice du Développement de TF1 Entreprises, puis Directrice de la division Musique du Groupe TF1.