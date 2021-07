TF1 : nouvel accord et fin des litiges avec la Sacem

(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 annonce aujourd'hui la signature d'un nouvel accord avec la Sacem (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique) afin de pérenniser l'utilisation des oeuvres du répertoire de la Sacem sur les services linéaires et non linéaires du Groupe TF1, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2021.

TF1 indique que cet accord, 'global et équilibré' va permettre d'accompagner la transformation du marché des médias audiovisuels vers le numérique et qu'il met naturellement un terme aux litiges entre les deux entités. En effet, fin 2020, TF1 avait dénoncé ses obligations contractuelles et avait assigné plusieurs sociétés d'auteurs, dont la Sacem.

'Cet accord reflète le caractère stratégique du répertoire de la Sacem pour l'ensemble des chaines et programmes du Groupe TF1, et notamment du fait de la présence significative d'émissions musicales sur les chaînes du Groupe, aux heures de grande écoute, et de leur audience importante', conclut TF1.