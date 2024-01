Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: nouvel accord de distribution avec Free information fournie par Cercle Finance • 08/01/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - TF1 et Free, filiale d'Iliad, annoncent la signature d'un nouvel accord global de distribution qui prend effet dès janvier 2024 et permettra aux abonnés Freebox (en commençant par ceux dotés de la Freebox Pop) de bénéficier du nouveau service gratuit TF1+.



Ainsi, les abonnés Freebox bénéficieront désormais d'une offre de plus de 15.000 heures de contenus de divertissement et d'information en accès illimité, dont 200 films de cinéma, 200 films TV, 200 séries en intégralité et une offre d'information exclusive 'TOP INFO'.



Ils auront aussi accès à des innovations telles que 'TOP CHRONO', qui permet de réaliser des résumés de matchs de foot ou de rugby sur mesure, et 'SYNCHRO', moteur de recommandation pour favoriser un visionnage à plusieurs, disponible dès le printemps.





Valeurs associées TF1 Euronext Paris +0.27%