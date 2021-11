Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : nouvel accord avec la Scam information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 12:00









(CercleFinance.com) - TF1 annonce avoir signé avec la Scam (Société civile des auteurs multimedia) un nouvel accord qui pérennise l'exploitation des oeuvres du répertoire de la Scam sur ses services linéaires et non linéaires, pour une durée initiale de cinq ans à compter du 1er janvier 2021. Cet accord vient redéfinir et moderniser les conditions d'utilisation du répertoire sur l'ensemble des chaines et services associés du groupe de médias, pour la période 2021 à 2025, tout en garantissant une juste rémunération aux auteurs membres de la Scam. 'La Scam et le Groupe TF1 s'associent dans une logique partenariale qui vise à mieux intégrer dans leurs modèles respectifs l'évolution des usages et les nouveaux modes de monétisation (digital, TV segmentée...) ', précise TF1.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris -0.87%