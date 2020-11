Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : nouvel accord avec la SACD Cercle Finance • 09/11/2020 à 12:00









(CercleFinance.com) - TF1 annonce la signature avec la SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), ce jour, d'un nouvel accord relatif à l'utilisation des oeuvres du répertoire de la SACD par ses services linéaires et non linéaires. Le groupe de télévision explique que ce nouvel accord, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021, 'reflète le caractère stratégique de ce répertoire pour le groupe TF1, notamment des oeuvres françaises de fiction, de cinéma, d'animation'. Cet accord a pour ambition de pérenniser l'exploitation, sur les services de TF1, du répertoire de la SACD pour la période 2021 à 2023, tout en assurant une juste rémunération aux auteurs membres de la SACD et en intégrant les nouveaux modes de consommation.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris +7.79%