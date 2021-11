Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : nouvel accord avec l'ADAGP information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 11:43









(CercleFinance.com) - TF1 fait part de la signature d'un nouvel accord relatif à l'utilisation par ses services des oeuvres du répertoire de l'ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques), accord qui entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2021. Ce nouvel accord conclu pour la période 2021 à 2025, vise à pérenniser l'exploitation d'oeuvres (peinture, sculpture, photographie, design, arts urbains, graphisme, illustration, architecture, etc) sur les services linéaires et non linéaires du groupe de médias. Selon l'ADAGP cette concrétisation assure, comme le veut sa mission, d'une part la diffusion des arts visuels sur l'ensemble des chaînes et services du groupe TF1 et d'autre part la rémunération due aux créateurs des oeuvres.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris -0.87%