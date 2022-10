Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: Newen Studios fait l'acquisition de la société Anagram information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 18:16









(CercleFinance.com) - TF1 annonce que son groupe de production Newen Studios va faire l'acquisition de la société Anagram, l'une des principales sociétés de production indépendante de fictions en Scandinavie.



Fondée en 2002, Anagram a connu un fort développement ces dernières années et son entrée dans le groupe Newen Studios lui permettra de développer des projets encore plus ambitieux, assure TF1.



Romain Bessi, directeur général de Newen Studios évoque déjà 'une association parfaite'. Il rappelle que Anagram et Newen Studios ont déjà tissé des liens forts à travers des coopérations à succès.



Ainsi, 'Anagram va grandement compléter et renforcer notre présence en

Scandinavie, une région essentielle pour les fictions et les créations en Europe', conclut-il.







