TF1 : Newen Studios et Sigrid Dyekjaer lancent une société de production de documentaires information fournie par AOF • 10/12/2021 à 18:19



(AOF) - Newen Studios et la productrice danoise Sigrid Dyekjaer lancent la société de production de documentaires internationaux Real Lava. " Basée au Danemark, Real Lava produira des séries et des films documentaires ambitieux, de qualité cinématographique et à haute valeur ajoutée artistique, destinés à un large public international ", explique le groupe de médias. Sigrid Dyekjaer est une professionnelle reconnue de la production audiovisuelle, avec plus de 30 longs métrages documentaires réalisés au cours des 23 dernières années.



" Mon partenariat avec Newen Studios nous permettra de soutenir des projets à fort potentiel international à une échelle jamais vue auparavant. Au cours de mes 23 années de carrière en tant que productrice, j'ai constaté combien il est difficile de trouver des fonds en Europe pour des films documentaires internationaux. Nous avons laissé cet espace ouvert aux investisseurs américains. C'est un mystère pour moi, car les films documentaires n'ont jamais été aussi populaires. Avec Real Lava, nous aurons une excellente occasion de changer cela. " a expliqué Sigrid Dyekjaer.





AOF - EN SAVOIR PLUS

- Premier groupe télévisuel français avec 29,9 % de part d’audience chez les 25-49 ans;

- Cinq chaînes en clair -TF1, TMC, LCI, TFX, TF SERIES FILMS- et 4 chaînes thématiques payantes -TV Breizh, Histoire, Ushuaïa et SérieClub ;

- Chiffre d’affaires de 2,1Md€ réparti en trois secteurs: la publicité sur les chaînes (76 % des revenus), les activités studios et divertissements (17 %) avec Newen et la division «Digital Unity», regroupant les activités menées sous les marques Aufeminin, Doctissimo, Gamned! Marmiton, MylittleParis, Studio71 et Digital Factory ;

- Modèle d’affaires fondé sur 4 forces: capital humain, intellectuel (savoir faire éditorial, commercialet producteur de contenus), financier (fonds propres et trésorerie solides) et physique ;

- Capital verrouillé par Bouygues (43,7 %) et par les salariés (8,6 %) et par l’impossibilité législative d’une OPA, Gilles Pélisson étant président du conseil d’administration de 11 membres;

- Bilan sain avec, à fin septembre 2021, des capitaux propres de 1,6 Md€ et une quasi-absence de dettes.

Enjeux

- Stratégie en 4 points: différentiation éditoriale, croissance à l’international de Newen (production et distribution de contenus), consolidation de «Digital Unity» et accélération de la digitalisation et des synergies internes;

- Stratégie d’innovation déclinée en amont avec la production de contenus, en aval avec le digital en s’appuyant sur le FabLab TF1: soutien aux start-up (+ de 30), avec programme d’accélération (de la création à la distribution) via le fonds One Inno, le Media Lab et 3 hubs d’innovation / focus sur l’authentification de la base de données (23 millions d’utilisateurs) pour une offre ciblée, y compris sur certains foyers, via la précision et la granularité;

- Stratégie environnementale «TF1 Initiatives» en 3 piliers: réduction de l’empreinte carbone, contenus en lien avec la transition énergétique et publicité responsable ;

- Première régie publicitaire en France, avec une expertise pluri-média remarquable et capacité à maintenir sa part de marché ;

- Poursuite de la croissance de la plateforme MyTF1 et de Newen Studios;

- Préparation du rapprochement avec M6, attendu pour 2022.

Défis

- Secteur très réglementé avec limites aux redéploiements et à la croissance externe,incertitudes liées à la montée en puissance de la vidéo à la demande, de la TV connectéeet des plateformes de streaming;

- En France, retombées publicitaires des évènements forts de l’année -HPI, Koh-Lanta, Mensonge, La promesse, Euro 2021, croissance de l’international du pôle studios & divertissements et rentabilité opérationnelle pour Unity;

- A fin septembre 2021, croissance de 21,3 % des revenus et de 78 % du bénéfice opérationnel ;

- Objectif 2021, relevé : marge opérationnelle de + 12 % et positionnement d’acteur incontournable de l’offre «Total Video»;

- Dividende 2020 de 0,45 €.