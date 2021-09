Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : Newen prend une part majoritaire dans Flare Film information fournie par Cercle Finance • 16/09/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - TF1 annonce que sa filiale Newen prend une participation majoritaire dans Flare Film, groupe basé à Berlin qui produit des films de cinéma et des documentaires, et a développé une structure dédiée aux séries en 2020, Flare Entertainment. Martin Heisler, le fondateur et propriétaire de Flare Film, continuera à diriger le groupe tout en conservant une part significative du capital. L'objectif de ce partenariat est de poursuivre la croissance de Flare Film en agrégeant de nouveaux talents. Cette acquisition marque une nouvelle étape dans la stratégie d'expansion internationale de Newen. Par sa taille, la plus importante d'Europe, et par sa créativité, l'Allemagne est un des marchés prioritaires pour le développement de la société.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris 0.00%