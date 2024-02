Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: Newen finalise l'acquisition de l'allemand Dog Haus information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 11:41









(CercleFinance.com) - Newen Studios a finalisé l'acquisition du studio de production allemand Dog Haus, a annoncé lundi la filiale du groupe TF1.



Créé en 2021 par le producteur André Zoch, le scénariste Erol Yesilkaya et le réalisateur Sebastian Marka, qui avaient notamment contribué au feuilleto policier 'Tatort', Dog Haus est à l'origine de la série fantastique 'Le Griffon' diffusée sur Amazon Prime.



Les trois fondateurs expliquent vouloir proposer des contenus à haute valeur artistique entre films d'auteur et suspense.



Newen Studios précise que l'acquisition a été réalisée par le biais de Spark Studios, la société qui regroupe ses activités en Allemagne.





