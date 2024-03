Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: mois de février record grâce aux grandes franchises information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 13:58









(CercleFinance.com) - TF1 a fait état lundi d'une audience 'record' et en forte hausse pour sa chaîne vedette au titre du mois de février, portée notamment par ses programmes d'information et le retour de ses grandes franchises.



La chaîne a vu sa part d'audience progresser de 0,3 point de pourcentage le mois dernier à 22,9% chez les femmes responsables des achats de moins de cinquante ans, une catégorie clé pour les annonceurs.



Il s'agit d'un plus haut depuis neuf ans pour un mois de février.



La chaîne a notamment bénéficié de bons scores réalisés par ses grandes franchises de divertissement, à savoir 'Koh Lanta', 'Danse avec les stars', 'The Voice' et 'Les Enfoirés'.



Concernant TF1+, le groupe audiovisuel évoque le très bon lancement de sa nouvelle plateforme vidéo, qui a enregistré, selon des données Médiamétrie, 3,8 millions de streamers quotidiens en tenant compte de MyTF1, soit une hausse de 25% sur un an et une progression de 8% depuis janvier.





Valeurs associées TF1 Euronext Paris -0.59%