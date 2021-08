Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : meilleure mois de juillet depuis 2018 information fournie par Cercle Finance • 02/08/2021 à 15:48









(CercleFinance.com) - La chaîne TF1 a déclaré lundi avoir inscrit son meilleur mois de juillet en termes d'audience depuis 2018, grâce notamment à la diffusion de l'Euro de football. La chaîne vedette du groupe TF1 dit avoir profité du 'carton' de l'Euro, le match France-Suisse ayant réuni 16,4 millions de téléspectateurs, soit la meilleure audience de l'année à la télévision et son meilleur score depuis 2018. Selon des chiffres publiés lundi, TF1 a vu sa part d'audience bondir à 19,8% sur l'ensemble de la population le mois passé, soit une progression de 1,1 point par rapport à juillet 2020. Dans son communiqué, la chaîne de télévision évoque une 'très belle performance' réalisée en dépit d'une très forte concurrence liée au Tour de France et des Jeux Olympiques. TF1 dit avoir également bénéficié d'une audience record pour la spéciale du défilé du 14 juillet, de ses journaux télévisés et du succès de la nouvelle série américaine 'Most wanted criminals'. A 15h30, l'action du groupe de télévision avance de 1,9% alors que l'indice SBF 120 progresse de 0,9% dans le même temps.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris +2.11%