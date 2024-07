Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: meilleure audience de l'année avec France/Autriche information fournie par Cercle Finance • 01/07/2024 à 14:36









(CercleFinance.com) - TF1 a annoncé lundi avoir inscrit sa meilleure audience de l'année avec la diffusion du premier match de l'équipe de France lors de l'Euro 2024 devant l'Autriche, suivi par 11,2 millions de téléspectateurs.



Le match de mardi soir a permis à la filiale du groupe Bouygues de réaliser une part d'audience de 48%, atteignant 72% auprès du public 15-34 ans et 53% chez les femmes responsables des achats de moins de cinquante ans.



La chaîne dit avoir enregistré une audience de 9,3 millions de téléspectateurs avec France-Pologne.



En y ajoutant le succès d'autres programmes tels que 'Secret Story', 'Koh Lanta' ou 'Mask Singer', le groupe TF1 dit avoir signé une audience 'record' pour un mois de juin depuis 17 ans chez les femmes responsables des achats de moins de cinquante ans, avec une part d'audience de 34,2%, et chez les plus jeunes (15-34 ans) avec une part d'audience là encore de 34,3%.





