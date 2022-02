Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: meilleur mois de février depuis 2010 information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 13:27









(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 affirme avoir réalisé son meilleur mois de février sur cible FRDA-50 (personne responsable des achats de moins de 50 ans) depuis 2010, avec 32,9% de parts d'audience, et le deuxième meilleur mois sur cibles 25-49 depuis 2013, avec 29,3% de parts d'audience.



Concernant sa chaine historique, il revendique notamment, pour son journal télévisé de 20 heures, la première audience du mois avec 7,3 millions de TVSP (31,2% de parts d'audience) et signer 'un écart record avec son challenger depuis avril 2021 (+1,1 million sur le mois)'.





