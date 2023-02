TF1, M6 et France Télévisions annoncent sans surprise la dissolution de Salto

Le cabinet BTSG précisera et annoncera à bref délai le calendrier d'arrêt de la plateforme et des abonnements.

Par conséquent, les associés de Salto SNC ont décidé ce jour la dissolution de la société et la nomination de Maître Marc Sénéchal, associé du cabinet B.T.S.G., mandataire judicaire, comme liquidateur amiable.

Ce projet arrêté, les actionnaires de Salto ont jugé que les conditions n'étaient pas réunies pour la poursuite de l'activité dans son actionnariat actuel, du fait de la gouvernance complexe et contrainte de cette alliance et du refus de la plupart des opérateurs fournisseurs d'accès à Internet de distribuer la plateforme à l'instar des plateformes américaines.

(AOF) - Les groupes France Télévisions, M6 et TF1 ont annoncé leur décision d’arrêter Salto. Lancée le 20 octobre 2020, la plateforme de programmes rassemble à ce jour près d’un million d’abonnés. Cette décision des trois actionnaires fondateurs de Salto intervient postérieurement à l'abandon du projet de fusion entre TF1 et M6, qui aurait permis la reprise de la plateforme par la nouvelle entité ainsi formée.

