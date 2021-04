TF1: les revenus publicitaires progressent modestement

(AOF) - TF1 a publié un bénéfice net au premier trimestre de 34,3 millions d'euros, en hausse de 42,9% sur un an. Le chiffre d'affaires consolidé est quant à lui en progression de 3,2% à 509,8 millions d'euros, dont 344,1 millions (+0,7%) pour la Publicité Antennes et 77,7 millions (+13,4%) pour les Studios et Divertissements. Les activités de production de contenus de Newen ont notamement enregistré une forte croissance de leur chiffre d'affaires, liée au rattrapage dans la livraison de certains programmes, dans un contexte de demande en croissance.

La part d'audience du groupe TF1 sur les cibles publicitaires est en forte hausse au premier trimestre: 33,7% sur les Femmes Responsables des Achats de moins de 50 ans, soit +2,1 points, et 30,4% sur les Individus âgés de 25 à 49 ans, soit +1,6 points.

Par ailleurs, le carnet de commandes des Studios et Divertissements progresse en valeur sur un an. Plusieurs productions ont ainsi été confirmées, telles que Marie-Antoinette, série co-produite avec Banijay pour Canal+. Newen produira également Diamonds pour Netflix.

Au 31 mars 2021, les capitaux propres part du Groupe atteignent 1,65 milliard d'euros pour un total de bilan de 3,45 milliards d'euros, et il affiche un excédent financier net de 50,7 millions d'euros.

En guise de perspectives, TF1 a déclaré viser une augmentation du chiffre d'affaires d'Unify, qui devrait également retrouver une marge opérationnelle courante positive en 2021, et s'attend à ce que les Antennes maintiennent un niveau de revenus publicitaires élevé.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Supprimé car top ancien, en attente de nouvelle fiche

La presse magazine en effervescence

En deux ans cette presse a considérablement évolué en France. Les trois groupes leaders (Lagardère, Bertelsmann et Mondadori) se sont quasiment désengagés pour laisser la place à de nouveaux acteurs. Le groupe Lagardère ne conserve aujourd'hui que « Paris Match » et le « JDD ». Les titres « Elle », « Version Femina », « Télé 7 Jours », « France Dimanche », « Ici Paris » ont été cédés à un nouvel entrant, Czech Media Invest (CMI), contrôlé par le tchèque Daniel Kretinsky.

Pascal Chevalier, issu de la Net économie, s'est, lui, emparé de Mondadori France (« Grazia », « Biba », « Closer », « Science & Vie ») l'an passé, après avoir repris « Marie France » en 2013. Son groupe dispute désormais la position de leader avec Prisma Media qui pourrait tomber dans le giron de Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré. Prisma Media détient notamment les titres « Femme Actuelle », « Geo », « Gala », « Voici », « Télé-Loisirs » et « Capital ».