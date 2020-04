Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : les résultats du T1 impactés par le coronavirus Cercle Finance • 29/04/2020 à 17:59









(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 annonce ce soir un chiffre d'affaires, pour le premier trimestre, de 494 millions d'euros, en baisse de -10,8% par rapport à la même période en 2019. 'Après une performance en ligne avec nos attentes sur les mois de janvier et février, cette baisse s'explique par l'annulation progressive à compter du mois de mars de nombreuses campagnes publicitaires dans un contexte de crise lié au Covid-19', explique le groupe. Le résultat opérationnel courant, à 42 millions d'euros, a pour sa part reculé de -33,2%. Le résultat net, enfin, s'affiche à 24 millions d'euros, en baisse de -40,9%. 'Le deuxième trimestre 2020 sera très fortement impacté par la crise actuelle et ce sur toutes les activités du Groupe, en raison du prolongement de la période de confinement, d'un ajustement sur les coûts variables qui ne pourra être maintenu durablement dans les mêmes proportions, ainsi que d'une reprise de nos activités qui pourrait être lente et progressive, prévient le groupe TF1.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris -4.36%