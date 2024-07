Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: les perspectives 2024 sont confirmées information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 18:20









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élève à 1 103,9 millions d'euros au premier semestre 2024, soit une hausse de 6,3% par rapport à l'an dernier, portée par la progression du chiffre d'affaires publicitaire (+7,4% par rapport à 2023).



Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s'élève à 128,8 millions d'euros, en baisse de 23,5 millions d'euros par rapport à fin juin 2023. Le taux de marge opérationnelle courante des activités s'établit au premier semestre à 11,7% contre 14,7% en 2023.



Le résultat opérationnel s'établit à 114,6 millions d'euros et intègre -13,0 millions d'euros de produits et charges non courants essentiellement liés à une extension du dispositif de GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels) signé en juillet 2023.



Le résultat net part du Groupe s'établit à 96,0 millions d'euros, proche du niveau de l'an dernier (-5,3 millions d'euros sur un an).



' Les perspectives 2024 du Groupe sont confirmées : - Poursuivre la croissance du digital en s'appuyant sur le lancement prometteur de TF1 ; Maintenir un taux de marge opérationnelle courante des activités proche de celui de 2023 ; - Continuer à générer une trésorerie solide permettant de viser une politique de dividendes en croissance sur les prochaines années'.





