TF1: les audiences ont progressé en 2021 information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 14:54

(CercleFinance.com) - TF1 annonce avoir réuni en moyenne 51 millions de téléspectateurs chaque semaine (en hausse de +700 000 tvsp sur 1 an). Le groupe enregistre une progression de ses parts d'audience en particulier chez les jeunes et une hausse de la consommation sur MYTF1.



La part d'audience chez les Frda-50 (Femme responsable des achats de moins de cinquante ans) atteint 33,5% (+1,1 pt par rapport à 2020), ce qui constitue un record depuis 2007.



A 30,2%, l'audience chez les 25-49 ans progresse de 0,3pt, et signe son meilleur score depuis 2011.

La part d'audience atteint 28,6% chez les 4-14 ans (+1,1pt; record depuis 2007) et de 33,2% chez les 15-34 ans (+1,2 pt; record depuis 2006).



Enfin, TF1 annonce que 2.7 milliards de vidéos ont été vues en live et en replay sur MYTF1, soit une hausse de + 15% vs 2020 qui constitue un record

historique.



'Notre ambition étant d'inspirer positivement la société, nous allons poursuivre une politique ambitieuse dans la création de contenus et continuer à développer leur distribution sur les canaux les plus larges possibles pour jouer notre rôle de créateur de lien social', a réagi Gilles Pélisson PDG du Groupe TF1.