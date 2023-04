TF1: le résultat net pdg recule de 17,6% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 17:55

(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 publie un chiffre d'affaires consolidé de 479,7 ME au titre du 1er trimestre en recul de 14,5% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le CA publicitaire se rétracte notamment de 9,7%, le CA média hors publicité cède 27,7% et Newen Studios lâche 20,1%.



Le résultat opérationnel courant des activités ressort à 39,9 ME, en repli de 35%, pour un résultat net part du groupe de 28,1 ME, qui chute de 17,6%.



Le groupe confirme ses annonces de février, à savoir qu'il compte consolider son leadership et maintenir en 2023 un taux de marge opérationnelle courante des activités proche de 2022.



'Le Groupe continuera à générer une trésorerie solide lui permettant de viser une politique de dividendes en croissance ou stable', conclut-il.