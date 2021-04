TF1 : le résultat net pdg augmente de 42,9% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - TF1publie un chiffre d'affaires consolidé de 509,8 ME au titre du 1er trimestre 2021, soit une hausse de 3,2% par rapport à la même période un an plus tôt.

L'activité est notamment portée par la croissance du pôle Studios et Divertissements (+13,4%, à 77,7 ME).

Le résultat opérationnel courant ressort à 56,8 ME, en forte progression (+35,2% en un an).

De son côté, le résultat net part du groupe bondit de 42,9%, à 34,3 ME.

TF1 souligne que le printemps et l'été 2021 seront 'des moments forts' pour les Antennes du groupe.

La chaîne évoque notamment la diffusion de l'Euro 2021 en juin et juillet, une offre de fiction française de qualité (Le remplaçant, HPI) ainsi que des nouveaux formats de divertissement (Game of Talents) 'qui contribueront à solidifier la position de TF1 comme groupe média leader et innovant'.