TF1: le PDG désigné président de l'ACP

(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 fait part de la nomination de son PDG Rodolphe Belmer, comme président de l'Association des Chaînes Privées (ACP), pour une période de deux ans, à l'occasion de l'assemblée générale de l'ACP qui s'est tenue ce mardi.



Le bureau de l'ACP compte également Altice Media, représenté par son PDG Arthur Dreyfuss, comme nouveau membre. Il siègera aux côtés des membres fondateurs représentés par Rodolphe Belmer, Maxime Saada (Canal+) et Nicolas de Tavernost (M6).





