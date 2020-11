Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : le groupe occupe la 5e place du classement DJSI Cercle Finance • 27/11/2020 à 17:47









(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 fait savoir qu'il est 'très fier d'occuper, pour la 2e année consécutive, la 5e place du Dow Jones Sustainability Index (DJSI)', un classement de référence des entreprises qui mesure les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). TF1 est par ailleurs le seul groupe français présent dans le TOP5 de classement qui rassemble 68 entreprises.

