TF1: le groupe 'large leader' sur cibles en mai information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 14:58

(CercleFinance.com) - Le Groupe TF1 publie aujourd'hui ses audiences du mois de mai et indique être 'large leader sur cibles', avec notamment des records en matière d'audience chez les FRDA-50 (personnes responsables des achats de moins de 50 ans), à 34,1%, et chez les 25-49 ans, à 30,3%.



Dans ce contexte, le chaine TF1 poursuit la dynamique de progression débutée en début d'année avec 23.2% de pda (part d'audience) chez les Frda-50 (+0.6 pt en 1 mois) et 20.1% chez les 25-49 ans (+0.1 pt en 1 mois).



De son côté, LCI réalise son 2e meilleur mois historique avec 1,7% de pda, soit une hausse de 45% d'audience en 1 an qui signe la plus forte progression des chaines d'infos.



TMC confirme aussi son large leadership TNT sur les principales cibles publicitaires avec 4.5% de pda sur les Frda-50 et les 25-49 ans en mai, tout comme TFX qui signe son meilleur mois de mai historique sur les Frda-50 et un record de saison avec 3.7% de pda.