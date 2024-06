Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: lancement de TF1 + en Belgique et au Luxembourg information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 09:25









(CercleFinance.com) - TF1 annonce l'arrivée, ce 18 juin, de TF1+ en Belgique et au Luxembourg, illustrant sa volonté d'en faire 'la plateforme de streaming gratuite de référence de la francophonie et de réunir une communauté culturelle autour de la langue française'.



L'application TF1+ sera disponible en quatre écrans : sur mobile, tablette et ordinateur, ainsi que sur l'intégralité de l'univers Smart TV (Google TV, TV sous Android TV, Samsung, LG,Hisense, Sony, Philips, Amazon Fire TV, Apple TV...).



'TF1+ propose une offre de streaming riche et diversifiée de plus de 15.000 heures de contenus de divertissement et d'information, disponibles à tout moment, en illimité', met en avant le groupe de médias.





Valeurs associées TF1 7.55 EUR Euronext Paris +1.28%