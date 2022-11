Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: lancement de MYTF1 MAX sur Smart TV Samsung information fournie par Cercle Finance • 15/11/2022 à 10:03









(CercleFinance.com) - TF1 annonce qu'à partir de ce 15 novembre, son service MYTF1 MAX sera disponible sur les Smart TV Samsung, grâce à un accord signé avec Samsung Electronics France pour 'rendre accessible ses contenus sur tous les supports'.



Les détenteurs d'une Smart TV Samsung pourront souscrire à l'offre MYTF1 MAX, donnant accès à tous les programmes du groupe TF1 sans interruption publicitaire et en qualité supérieure (HD), mais aussi bénéficier gratuitement de l'offre AVOD de MYTF1.



'Avec le lancement de MYTF1 MAX, les Smart TV de Samsung proposent encore une fois une expérience intuitive, simple et rapide en offrant des contenus premium du groupe TF1', affirme le groupe français de télévision.





