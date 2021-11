Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : lancement d'un service 'replay' payant information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 12:22









(CercleFinance.com) - Le groupe de télévision français TF1 a annoncé mardi le lancement d'une version payante par abonnement de MyTF1, son service de vidéo à la demande. Cette nouvelle offre signifie que les internautes auront désormais le choix entre, d'une part, le service gratuit MyTF1, financé par la publicité, et la plateforme payante TF1Max, sans coupure publicitaire. Ce service en mode 'streaming'. - disponible sur ordinateur, mobile, tablette et TV - est proposé à un tarif de 2,99 euros par mois la première année, puis 3,99 euros par mois.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris -0.71%