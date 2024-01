Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: lance sa nouvelle plateforme de streaming TF1+ information fournie par Cercle Finance • 18/01/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - TF1 annonce le lancement de sa nouvelle plateforme de streaming TF1+, proposant aux Français 'une nouvelle destination d'information et de divertissement familial'.



Avec l'ambition d'être accessible au plus grand nombre et sur tous les écrans, la plateforme est disponible depuis le 8 janvier sur le web et les applications mobiles, mais également sur 95% des TV connectées (Samsung, Google TV, Sony, Philips, Hisense, LG, Apple TV, Amazon Fire TV, etc), soit 14,7 millions de Smart TV, ainsi que sur les box Orange et Bouygues (soit 10 millions de box, 46% du parc national).



TF1+ sera également accessible sur les box Free dès le 22 janvier, puis auprès des abonnés de SFR d'ici la fin du 1er trimestre 2024.



TF1+ enregistre ainsi une hausse de 70% de ses utilisateurs quotidiens et de + de 80% des vidéos vues (vs l'an passé à la même période sur les mêmes environnements).





