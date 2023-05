Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

TF1: la part d'audience fléchit en avril, le titre se replie information fournie par Cercle Finance • 02/05/2023 à 16:12

(CercleFinance.com) - L'action TF1 évolue en baisse mardi à la Bourse de Paris, affectée par le repli de l'audience de sa chaîne vedette au mois d'avril malgré la bonne tenue de quelques programmes-phare comme 'The Voice' ou 'Koh Lanta'.



A 15h45, l'action du groupe de télévision cède 1,8% après avoir perdu jusqu'à 2,5% en début de séance. Au même moment, l'indice SBF 120 recule d'environ 0,4%.



Selon des chiffres Médiamat/Médiamétrie relayés par le groupe, la chaîne TF1 a vu sa part d'audience se tasser à 22,4% en avril chez les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, son coeur de cible, à comparer à 23,3% le mois précédent et 22,6% en avril 2022.



Dans son communiqué, le groupe dit néanmoins rester 'large leader' sur ses cibles avec des audiences qui témoignent selon lui de l'attractivité de ses programmes et du fort lien de proximité avec le public, notamment auprès des jeunes.



Son programme phare du samedi soir, l'émission musicale 'The Voice', s'est une nouvelle fois distinguée avec une moyenne de 4,3 millions de téléspectateurs, soit 4% d'audience chez les femmes de moins de 50 ans et 39% chez les 15-34 ans.



'Mask Singer', regardé par quatre millions de téléspectateurs, affiche quant à lui 41% de PdA chez les femmes de moins de 50 ans et 47% sur les 15-34 ans.



Enfin, 'Koh Lanta' revendique 4,5 millions de téléspectateurs, soit l'équivalent de 37% de PdA sur les FRDA-50, 35% sur les 25-49 ans, 42% sur

les 15-34 ans.



Mais le Journal de 20h00 a vu son audience s'effriter à 5,2 millions de téléspectateurs en avril, soit 26% de part d'audience, contre encore 5,5 millions (ou 27% de PdA) le mois précédent.



Même dynamique pour le journal de 13h00, qui n'a rassemblé que 4,6 millions de téléspectateurs le mois passé (40% de PdA) contre 4,7 millions de personnes (39% de PdA) en mars.