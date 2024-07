Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: l'ARCOM retient LCI, TMC et TFX pour les fréquences TNT information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 15:07









(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 se félicite de la sélection par l'ARCOM des candidatures des trois chaînes LCI, TMC, TFX dans le cadre de l'appel à candidatures pour 15 services de la TNT.



Selon le groupe, 'cette sélection traduit la qualité des dossiers proposés et la contribution significative des chaînes du groupe TF1 à l'information et au divertissement des Français, dans le respect rigoureux de la régulation et de nos institutions'.







Valeurs associées TF1 8,12 EUR Euronext Paris -1,28%