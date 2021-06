TF1 : l'américain A+E entre au capital d'une filiale de Newen

(CercleFinance.com) - A+E Networks va acquérir une participation minoritaire de 35% dans Reel One, la filiale américaine de Newen, la branche de production et de distribution audiovisuelle de TF1.

Le groupe de télévision français explique que la prise de participation va permettre à Reel One d'accélérer sa croissance en Amérique du Nord, notamment en renforçant ses possibilités de produire des téléfilms.

A+E Networks, une co-entreprise entre Disney-ABC et Hearst, est le propriétaire, entre autres, des chaînes The History Channel et Vice TV.

Aux termes de l'accord, Newen demeurera l'actionnaire majoritaire de Reel One, un studio racheté en 2019 et qui produit près de 100 téléfilms par an.

Basé à Montréal avec des bureaux à Los Angeles, Londres et Buenos Aires, Reel One développe, finance et commercialise des téléfilms destinés à une audience mondiale pour les chaînes de télévision et les plateformes de vidéo à la demande.