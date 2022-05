Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: iZen lance CAPA Spain avec Tomás Ocaña information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 18:19









(CercleFinance.com) - iZen, filiale de Newen Studios en Espagne, lance la société de production CAPA Spain avec Tomás Ocaña, lauréat des prix Emmy et Peabody.



Newen Studios, filiale du Groupe TF1, est un acteur européen majeur en forte croissance dans la production et la distribution audiovisuelle.



Capa Spain développera des documentaires internationaux en Espagne et sur le marché hispanique. Tomás Ocaña est un réalisateur, producteur exécutif et journaliste d'investigation de renommée internationale.



En 2022, il remporte le prix Ondas pour ' GAL, the triangle ', un podcast d'investigation dont il travaille actuellement à l'adaptation en série documentaire.





