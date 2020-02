Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : hausse de 21,5% du résultat net annuel Cercle Finance • 14/02/2020 à 09:26









(CercleFinance.com) - TF1 publie pour 2019 un résultat net part du groupe en hausse de 21,5% à 154,8 millions d'euros et une marge opérationnelle courante en augmentation de 2,2 points à 10,9%, confirmant l'atteinte de son objectif d'une marge à deux chiffres. Le chiffre d'affaires du groupe de médias s'élève à 2.337,3 millions d'euros, en hausse de 2,1%, dont un CA publicitaire de 1.658,1 millions, en léger recul de 0,2% avec une base de comparaison élevée pour la chaîne TF1 proprement-dite. Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 17 avril un dividende de 0,50 euro par action, soit 68% du résultat net. Pour 2020, TF1 prévoit un taux de marge opérationnelle courante à deux chiffres et un coût des programmes à 985 millions d'euros.

