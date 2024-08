Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TF1: Guillaume Debré nommé directeur général de LCI information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 12:46









(CercleFinance.com) - Le groupe TF1 fait savoir qu'à compter du 2 septembre, Guillaume Debré sera nommé Directeur Général de LCI.



Il sera rattaché à Thierry Thuillier, Directeur Général Adjoint de l'Information du groupe TF1.



Guillaume Debré aura pour mission de poursuivre le développement de la chaîne d'information en continu du groupe TF1 en affirmant son positionnement premium.



Il aura également pour mission de 'dynamiser la grille et de conquérir de nouveaux publics'.







