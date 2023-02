Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : 'gap' sous 7,42E, dévisse jusqu'à -12% vers 6,60E information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 09:45









(CercleFinance.com) - Gros coup de froid sur TFI qui invalide une sortie de triangle haussière au-dessus de 7,4E et retombe sans signe précurseur sous son plancher du 16/12/2022 (6,80E) puis sous ses niveaux du 9 novembre dernier avant de rebondir vers 7E.

Le gros 'gap' ouvert sous 7,42E marque néanmoins une rupture de tendance majeure et l'amorce d'une lourde correction qui pourrait se prolonger en direction de 6,55E, l'ex-zénith du 12 septembre 2022.





Valeurs associées TF1 Euronext Paris -5.46%