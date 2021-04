Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : gagne 4%, soutenu par une analyse positive Cercle Finance • 29/04/2021 à 16:57









(CercleFinance.com) - Au lendemain de sa publication trimestrielle, TF1 gagne plus de 4% à Paris, soutenu par une analyse favorable d'UBS qui relève son objectif de cours sur le titre de 6,8 à 7,8 euros. Le broker relève son estimation de BPA de 15-23% dans le sillage de résultats meilleurs que prévu pour le premier trimestre 2021. Cependant, UBS reste neutre sur le titre, avec un ratio PE (cours sur BPA) de 11 fois, et déclare observer 'davantage de valeur ailleurs'.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris +3.70%