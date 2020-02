Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : gagne 11% en 2 séances, perspectives de croissance Cercle Finance • 17/02/2020 à 18:13









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance avec un gain de 4,8% après un gain de près de 6% vendredi dernier. Oddo table toujours sur une légère croissance publicitaire au 1er trimestre après l'organisation d'une réunion d'analystes. ' Celle-ci devrait soutenir une progression de la rentabilité dans un contexte de baisse des charges à périmètre constant (notamment baisse des taxes sectorielles) ' indique le bureau d'analyses. De nouvelles acquisitions ciblées devraient permettre une accélération de la croissance, avec un potentiel de synergies avec les actifs existants. Nous réitérons notre opinion Achat sur la valeur avec un objectif de cours maintenu à 12 E. ' Nous avons accru notre prévision de marge d'EBITA pour le pôle Studios & Entertainment à 14% contre 11% précédemment. Nous continuons par ailleurs de tabler sur une légère croissance publicitaire en 2020, notamment au T1 (+1.5%) '.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris +4.82%