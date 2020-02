TF1 : forte augmentation du résultat net en 2019

(AOF) - TF1 a fait état d'une augmentation de 21,5% de son résultat net part du groupe au cours de l'exercice 2019 à 154,8 millions d'euros. Le groupe audiovisuel affiche un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 2,1% à 2,337 milliards. Les revenus publicitaires sont stables à 1,658 milliard. Le taux de marge opérationnelle courante 2019 est en hausse de 2,2 points à 10,9%. La chaine souligne que ces résultats la confortent dans sa capacité à améliorer sa rentabilité. Le groupe anticipe pour 2020 un taux de marge opérationnelle courante à 2 chiffres et un coût des programmes de 985 millions.

Le coût des programmes pour 2019 est de 985,5 millions d'euros contre 1,014 milliard en 2018.

La première chaine de télévision généraliste en France a annoncé dans son communiqué que son conseil d'administration proposera à l'assemblée générale mixte du 17 avril 2020 une hausse de 25% de son dividende en 2019 à 0,50 euro par action, soit 68% du résultat net.

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres part du Groupe atteignent 1 562,4 millions d'euros pour un total de bilan de 3 344,1 millions d'euros.

Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, les recettes publicitaires nettes (après négociations) des médias ont diminué de 1,7%, à près de 5,9 milliards d'euros. Le dynamisme de la publicité en ligne a bénéficié à tous les médias et a permis de limiter ce repli. Les recettes nettes digitales de la télévision, de la presse, de la radio et de la communication extérieure ont bondi de 10,8% sur la période. Des disparités existent selon les supports. La communication extérieure est le support le plus dynamique (+4% au global, à 868 millions d'euros) grâce au digital. Les autres supports ont perdu du chiffre d'affaires : le repli de la radio est le moins marqué (-0,4 %). La presse dans son ensemble (presse quotidienne nationale et régionale, presse hebdomadaire régionale, magazines et gratuits) affiche une baisse de 4,1%. Quant aux régies des chaînes de télévision, elles ont vu leur chiffre d'affaires s'effriter de 0,8%, du fait d'un effet de base défavorable lié à la Coupe du monde de football.