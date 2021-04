Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tf1 : explose la résistance des 8,335E, pourrait viser 9,9E Cercle Finance • 29/04/2021 à 10:19









(CercleFinance.com) - Tf1 explose la résistance des 8,335E du 13 avril, via l'ouverture d'un 'gap' entre 8,2 et 8,41E, le titre cotant 8,5E dans la foulée: le titre qui affiche plus qu'un doublement de valeur par rapport aux 4,1E de la mi-mai 2020 pourrait viser les 9,9E à moyen terme, l'ex-zénith de la mi-mai 2019.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris +4.38%