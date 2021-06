TF1 : évolution de l'organisation

(CercleFinance.com) - TF1 a fait part mercredi soir d'une évolution de son organisation, par un rapprochement du pôle digital Unify des activités du secteur antennes, afin notamment d'accélérer les synergies avec les activités publishers, évolution qui prendra effet au 1er septembre.

Ainsi Sabina Gros (en charge des revenus publishers en Europe et des marques Doctissimo, Marmiton et Aufeminin) et Nicolas Capuron (opérations, production vidéo et UNIFY Tech) seront rattachés à François Pellissier, nommé DGA business et sports.

Olivier Abecassis est nommé directeur distribution, innovation et digital. Il continuera de diriger les activités business solutions de Unify. Les activités M&A sont rattachées à Philippe Denery, DGA finances et achats, et la direction de la stratégie, directement à Gilles Pelisson.