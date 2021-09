TF1 et M6 proposent de céder TFX, TF1 Séries Films, 6Ter et Gulli

(AOF) - La fusion entre TF1 et M6, qui doit être validée par l'Autorité de la concurrence, pourrait mettre le nouveau groupe dans l'illégalité. En effet, selon le règlement audiovisuel français, un même groupe ne peut disposer de plus de 7 chaînes sur le canal de la TNT. Or, à eux deux, TF1 et M6 en possèdent 9, si l'on exclut Paris Première (groupe M6), dont la fréquence TNT a été rendue et est désormais uniquement disponible sur les box TV-Internet et le câble. Le nouvel ensemble doit donc encore se délester d'au moins deux de ses chaînes.

Et selon les informations des Echos, les deux géants de l'audiovisuel prévoiraient de céder TFX, TF1 Séries Films, 6Ter et Gulli. Ils en proposent deux au lieu de quatre afin que les acheteurs potentiels "puissent constituer leur panier des deux préférées", affirment le quotidien, ajoutant qu' "une cession de la chaîne Paris Première en même temps que sa fréquence ne serait toutefois pas à exclure, en fonction du prix proposé".

C'est surtout la cession de Gulli qui semble surprendre Les Echos. M6 avait racheté la chaîne à Lagardère en 2019 pour 200 millions d'euros, le package comprenant aussi Canal J, Tiji ou encore MCM.

"Mais les enfants et les jeunes sont les publics les plus enclins à quitter la télévision traditionnelle pour les plateformes, écrit le journal économique. Et à l'heure où la publicité audiovisuelle va être de plus en plus segmentée, voire personnalisée, il est possible que la réglementation encadre plus sérieusement la publicité pour les enfants ce qui pourrait peser sur l'activité de Gulli".