TF1: entouré pour un relèvement d'analyste

information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - TF1 s'adjuge près de 10% et prend ainsi la tête du SBF120, entouré grâce à des propos d'Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' sur le titre du groupe de médias, avec un nouvel objectif de cours de 13 euros (contre 10 euros précédemment).



Le bureau d'études augmente de 10% en moyenne de ses estimations de BPA 2023/25, en raison d'un relèvement de ses attentes publicitaires (grâce à la montée en puissance de la nouvelle offre digitale TF1+) et d'une revue de son modèle de coûts.





Valeurs associées TF1 Euronext Paris +7.93%