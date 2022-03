Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1: en négociations pour une cession de TFX information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - TF1 annonce avoir reçu une promesse d'achat de la chaîne TFX (canal 11 de la TNT) d'Altice Media et lui avoir consenti une exclusivité. La réalisation de cette opération est notamment conditionnée à la réalisation du projet de fusion entre TF1 et M6.



La cession de TFX s'inscrirait en effet dans le cadre du projet de fusion des deux groupes de télévision, annoncé le 17 mai. Elle contribuerait à ce que l'ensemble combiné, conformément à la législation, n'édite pas davantage que sept chaînes nationales sur la TNT.



'En outre, cette opération contribue à la dynamique concurrentielle du paysage audiovisuel français en renforçant un acteur établi, déjà présent dans la télévision avec trois chaînes nationales sur la TNT, ainsi que dans la radio et le digital', ajoute TF1.





