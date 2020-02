Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TF1 : en hausse, porté par de bons résultats et un analyste Cercle Finance • 14/02/2020 à 15:15









(CercleFinance.com) - Le titre du groupe TF1 avance ce vendredi de +7%, porté par des résultats salués par les investisseurs et Oddo BHF. L'analyste Oddo BHF confirme en effet sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe TF1, notant des 'résultats 2019 au-dessus des attentes'. 'La performance publicitaire au T4 est sans surprise très légèrement négative. Nous continuons de penser que le T1 devrait être en croissance et en rebond après ce dernier trimestre 2019 mou', indique le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 12 euros, pour un potentiel de hausse de +12%.

Valeurs associées TF1 Euronext Paris +5.97%